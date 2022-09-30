Песков: удары по новым территориям России будут считаться актом агрессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва будет расценивать возможные удары ВСУ по территориям, которые войдут в состав РФ, как акт агрессии против России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ничем иным это считаться не станет, заверил он, отвечая на вопрос журналиста. Песков также добавил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о Союзном государстве.

Они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации, — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится сегодня в 15:00 в Кремле. По его словам, запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина. В состав России будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к РФ с соответствующей просьбой, объяснил Песков.

Референдумы о присоединении к России проходили с 23 по 27 сентября. За вхождение в состав РФ в ДНР проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.