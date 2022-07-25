Песков рассказал, поедет ли Путин в Японию на похороны Абэ Песков: Путин не поедет в Японию на похороны Абэ

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, уровень российского участия в похоронах определят позднее.

Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Уровень участия будет определён. Но Путин не едет, — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Токио собирается отказать президенту РФ Владимиру Путину в пересечении границы для участия в похоронах бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, если российский лидер объявит о таком желании. Государственная траурная церемония назначена на 27 сентября. Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ похоронили 12 июля, однако предстоит еще официальная государственная церемония. Как уточняют эксперты, «государственные похороны» — это устоявшийся термин, который не связан с основным ритуалом погребения.

Покушение на экс-премьера Японии произошло 8 июля, когда он выступал перед своими сторонниками в городе Нара. Политика доставили в больницу, но медики не смогли спасти его, Синдзо Абэ скончался от потери крови. Президент России Владимир Путин направил в Токио телеграмму, в которой выразил свои соболезнования родственникам погибшего.