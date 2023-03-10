Песков рассказал о «ручейках трезвого мышления» по поводу России на Украине

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Несмотря на «пропагандистские потоки ненависти» и «оболванивание» украинского населения, там остаются «ручейки трезвых подходов» к отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, отношения России и Украины в будущем неизбежны, потому что страны приходятся друг другу соседями.

Несмотря на всё пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, — сказал Песков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее отметил, что все больше украинцев выступают за начало ведения мирных переговоров с Россией. Он отметил, что это является «опасной тенденцией».

16 февраля Данилов заявил, что по итогам военных действий Киев развалит Россию как государство. В эфире национального телемарафона «Единые новости» он выразил уверенность в том, что летом в горячих точках на Украине будет «другая картинка», поскольку Киев не собирается отдавать территории, которые считает своими.