В Кремле приветствовали успех Вучича на выборах в Сербии Песков: Кремль приветствует успех партии Вучича на парламентских выборах в Сербии

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

Александр Вучич

Кремль внимательно следит за парламентскими выборами в Сербии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия приветствует успех партии действующего президента республики Александра Вучича. При этом представитель Кремля подчеркнул, что выборы в «дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии» являются внутренним делом страны, передает ТАСС.

Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича. Мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики. Конечно же, мы рассчитываем, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена, — отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что коалиция Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент. По данным 8,35% обработанных бюллетеней, коалиция СПП выигрывает с 53,81% голосов. На втором месте идет прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» с 14,46%. Затем следует Социалистическая партия Сербии с 8,17%.

Вучич в начале ноября распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 17 декабря. Причиной этому послужило наличие разногласий в обществе, в том числе по вопросу «утверждения европейских ценностей». Тогда сербский президент назвал электоральный процесс способом цивилизованно представить разные идеи, взгляды, программы, которые должны соревноваться.