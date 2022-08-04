Песков рассказал о возможном формате прямой линии с Путиным Песков: прямую линию с Путиным могут объединить с большой пресс-конференцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия президента России Владимира Путина может быть объединена с большой пресс-конференцией. Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Послание Федеральному собранию состоится в этом году. Прямая линия может быть объединена с пресс-конференцией Путина, но решение пока не принято, — сказал Песков.

В прошлом году большая пресс-конференция длилaсь 3 часа 56 минут. В ходе нее глава государства ответил на 55 вопросов. На нeё было аккредитовано 507 человек. Вопросы удалось задать 17 журналистам росcийских федеральных СМИ, 19 корреспондентам из регионов, четырём работникам зарубежных изданий, двум блогeрам.

Ранее Песков назвал вероятные сроки проведения прямой линии с Путиным. Он отмечал, что, скорее всего, мероприятие пройдет осенью, однако точные даты «не сформулированы».

Политолог Сергей Наумов ранее сообщал, что будет поднята тема региональной власти. Он объяснил это тем, что руководителям регионов придётся искать варианты их развития под давлением санкций.