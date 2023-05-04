Песков рассказал о целях и задачах СВО после атаки на Кремль Песков: цели и задачи спецоперации не меняются после атаки беспилотников на Кремль

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет» в ходе проведения спецоперации

Цели и задачи специальной военной операции после атаки беспилотников на Кремль не меняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что обращения Владимира Путина или экстренного заседания Совета безопасности РФ не планируется.

На все три вопроса ответ «нет», никакого специального обращения не планируется, экстренного Совбеза нет, — сказал Песков.

Тему удара по Кремлю, скорее всего, затронут на плановом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, отметил он.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки беспилотников на Кремль вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским должен нести его коллега из США Джо Байден, а также лидеры стран, которые поддерживают украинский режим. Зеленский также должен предстать перед международным трибуналом, уверен депутат.