Песков рассказал, когда закончатся переговоры Путина и Ким Чен Ына Песков: переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном продлятся один день

Фото: kremlin.ru

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном продлятся один день, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, к настоящему моменту переговоры между делегациями завершились, после этого главы государств обсудили важные вопросы в формате тет-а-тет.

Сегодня [переговоры] завершатся, — заявил Песков.

На торжественном обеде лидер КНДР ранее выразил уверенность в победе России в ходе специальной военной операции на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний визит может послужить стимулом для дальнейшего формирования нерушимого стратегического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Ким Чен Ын выразил готовность защищать международную справедливость вместе с Москвой.

В свою очередь президент России Владимир Путин описал отношения между Москвой и Пхеньяном корейской пословицей: «Одежда хороша новая, а друг — старый». Российским вариантом этой пословицы является «Старый друг лучше новых двух». Он отметил, что Россия и КНДР стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, а также действуют во имя мира и процветания в регионе. Описывая визит лидера КНДР в Россию, Путин заявил, что он прошел в дружеской атмосфере.