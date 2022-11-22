Песков назвал дату встречи Путина с матерями мобилизованных Песков: Путин встретится с матерями мобилизованных на этой неделе

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет встречу с матерями мобилизованных уже на этой неделе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ведется подготовка ко встрече, передает ТАСС.

Действительно, такая встреча планируется, — ответил Песков на вопрос журналиста.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на три источника в администрации президента, что Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных. Мероприятие будет приурочено ко Дню матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября.

Кремль дату встречи и ее содержание не анонсировал, однако, по словам еще одного источника, подготовка к встрече уже идет и она «логично ляжет в празднование Дня матери», которому в этом году придали «новый стимул» указом президента об учреждении звания «Мать-героиня». Отметят праздник и в регионах: в Псковской области и Севастополе уже провели «Разговоры о важном», посвященные Дню матери. В Башкирии всю неделю будут проходить мероприятия, приуроченные к этому празднику. Во Владимирской области будут делать поделки для матерей, а в Кемеровской пройдут конкурсы рисунков.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что встреча с родителями военных нужна главе государства для того, чтобы выслушать их и дать сигнал чиновникам о выявленных проблемах. По его словам, власти пытаются донести до граждан, какое именно патриотическое поведение матерей считается правильным, и готовы поддерживать их морально и материально.