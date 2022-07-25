Песков рассказал, как в Кремле заботятся о Путине в жару Песков рассказал, что в Кремле из-за возникшей жары внимательно регулируют кондиционеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о мерах, к которым прибегают сотрудники администрации в связи с возникшей жарой. По его словам, они внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы «президент не простыл», передает РИА Новости.

Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков, — отметил Песков.

Также в рамках пресс-конференции он отмечал, что в Кремле сохранятся коронавирусные ограничения несмотря на то, что Роспотребнадзор ранее отменил их по всей стране. По его словам, сотрудники администрации президента выполняют инструкции медиков. Их рекомендации отличаются в связи с «особым статусом резиденции главы государства».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к следующей субботе, 30 июля, в столичный регион придет похолодание. Температура в Москве опустится до плюс 21–23 градусов. По его словам, снижение температуры начнется с четверга.