Песков рассказал, как в Кремле отреагировали на новый штамм COVID Песков: в Кремле не вводят дополнительные меры безопасности из-за нового штамма COVID

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Каких-либо дополнительных мер в связи с появлением в России нового штамма коронавируса «арктур» в Кремле не принимается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, об усилении существующих мер эпидемиологической безопасности речи не идет.

Никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет, — сказал Песков.

О выявлении на территории России нового подвида коронавируса XBB 1.16 («арктур») ранее сообщил Роспотребнадзор. 19 апреля новый штамм был обнаружен у трех жителей Москвы. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, всплеск заболеваемости в стране может произойти уже в конце мая. Она уточнила, что о тяжелых случаях переноса «арктура» сейчас ничего не известно, однако отечественная медицина «готова к перегрузкам».

По мнению вирусолога Павла Волчкова, вероятность заразиться новым штаммом «арктур» низкая, поскольку у большинства людей уже выработался иммунитет. При это он предупредил, что новый подвид инфекции может оказаться опасным в первую очередь для тех, кто не переболел «омикроном». Кроме того, в зоне риска находятся маленькие дети, никогда не болевшие коронавирусом.