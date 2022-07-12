Песков рассказал, как следует относиться к изменению курсов валют Песков призвал относиться к изменению курсов валют без эмоций

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал относиться к изменению курса валют без эмоций и заявил, что вопрос находится «высоко в повестке дня». По его словам, которые приводит ТАСС, излишнее усиление рубля должно стать предметом особого внимания правительства.

Снижение курса не должно вызывать эмоций. Это вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями, — подчеркнул Песков.

Согласно данным МосБиржи, курсы евро и доллара достигали утром 12 июля в ходе торгов одинакового значения по отношению к рублю. В 10:10 мск курсы американской и европейской валют равнялись 59,3 рубля. В ходе торгов курсы валют снизились. К 10:40 мск доллар равен 59,17 рубля, а евро — 59,19 рубля.

Как пояснил заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов, курсы евро и доллара сравнялись на фоне более существенных потерь в европейской экономике из-за кризиса. Еще одной причиной является решение Федеральной резервной системы США поднять процентную ставку на 75 пунктов — до 1,5–1,75% годовых, что сделало вложения в доллар более выгодными, чем в евро. По словам Колганова, соотношение курсов евро и доллара на российском рынке зависит от того, будет ли Европа и дальше вводить против РФ санкции и сворачивать товарооборот.