Песков рассказал, будет ли экономическая мобилизация в России Песков: планов на экономическую мобилизацию в России нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день планов на экономическую мобилизацию в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, таких параграфов нет в подписанном указе. Он также пояснил, что в законах о мобилизации все прописано.

В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений, — сказал Песков.

Он добавил, что на сегодняшний день нет и условий для объявления экономической мобилизации страны.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.