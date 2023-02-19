Песков раскрыл темы послания Путина Федеральному собранию Песков: Путин в послании Федеральному собранию даст оценку СВО и международной ситуации

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со специальной операцией на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что глава государства также даст оценку международной ситуации.

На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент, — сказал Песков.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.