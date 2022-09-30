Песков: Путин планирует провести сегодня важный международный разговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин может провести важный международный разговор по телефону сегодня вечером, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что речь идет не о генсеке ООН Антониу Гутеррише, который заявил, что любые решения о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не будут иметь юридической силы.

Вечером у президента возможен международный телефонный разговор. Всю информацию по мере поступления мы будем вам предоставлять, — заверил Песков.

Что касается общения с Гутерришем, таких планов сейчас нет, но Россия продолжит отстаивать свою позицию, отметил он.

И продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права, — утверждает представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле. По его словам, в этот день запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина. В состав России будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к РФ с соответствующей просьбой, объяснил Песков. Представитель Кремля отметил, что это не послание президента Федеральному собранию, так как оно состоится позже и об этом будут «своевременно информировать».