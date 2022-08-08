Кремль ответил на слова Зеленского о референдумах в Донбассе Песков: референдумы на освобожденных территориях Украины готовят сами местные жители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Планы по проведению референдумов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей вынашивает не Кремль, а сами жители освобожденных регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно обращаться к своим гражданам, чтобы понять, почему они не на его стороне.

Эти планы, они же у жителей регионов. Это же не мы проводим референдумы. <...> Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хотел бы жить в его стране, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Украины пригрозил Москве последствиями в случае проведения референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства отметил, что подобные действия перекроют все пути к переговорам с Киевом и миром в целом, тогда как сама Украина не отдаст свои территории России. Он также пригрозил всем гражданам Украины, которые будут способствовать проведению этих референдумов.

В ответ на это член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил, что область навсегда выйдет из состава Украины, властям которой нужно «привыкать и начинать воспринимать и отождествлять» Запорожскую область исключительно с Россией. По его словам, Киев в курсе, что люди хотят «вернуться» в Россию, поэтому украинская сторона пытается угрожать мирному населению.