В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит из Украины Член ВГА Запорожской области Рогов: регион навсегда уходит из состава Украины

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Запорожская область навсегда выйдет из состава Украины, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, обратного пути не будет.

Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией, и обратного пути не будет, — сказал Рогов.

Он добавил, что властям Украины нужно «привыкать и начинать воспринимать и отождествлять» Запорожскую область исключительно с Россией. По его словам, Киев в курсе, что люди хотят «вернуться» в Россию, поэтому украинская сторона пытается угрожать мирному населению.

Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора, — заявил член ВГА региона.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале заявил, что проведение референдумов в южных регионах, взятых под контроль Вооруженными силами России, лишит Москву любой возможности переговоров с Киевом и «свободным миром».