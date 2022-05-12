Песков призвал укрепить безопасность граничащих с Украиной регионов

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Регионам, граничащим с Украиной, необходимо укреплять безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо в связи с участившимися обстрелами этих территорий, передаёт ТАСС.

Это ситуация, которая делает необходимым дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов. Остальные необходимые меры — те меры, о которых могут говорить наши военные, — сказал представитель Кремля.

Белгородская, Курская и Брянская области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ударов ВСУ по селу Солохи в Белгородской области, в результате которых погиб один человек и ещё как минимум семеро получили ранения.

Ранее Бастрыкин поручил СК возбудить уголовное дело по факту обстрела пропускного пункта Тёткино в Глушковском районе Курской области со стороны ВСУ. Он и пункт в Головчино несколько раз подвергались атакам.