Песков рассказал, когда европейцев закончат «кормить» русофобией Песков: Европе придется отвечать перед своими гражданами за вооружение Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Странам Европы рано или поздно придется отвечать перед своими гражданами за военную помощь Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликовавшему видео у себя в Telegram-канале. По словам представителя Кремля, избежать негативных последствий оружейной поддержки Киева не получится.

Кормить русофобией можно, и они кормят русофобией, но до определенной степени, потом это перестает работать, когда денег в кармане становится меньше, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что негативные экономические последствия от помощи Киеву Европа переживает уже сейчас. Он указал, что на прошлой неделе Германия официально вошла в рецессию. По его словам, инфляция там превышает устойчивые 7% и каждый год на 7% немцы становятся беднее.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что с точки зрения международного права удары Украины по территории России с использованием оружия украинского производства являются легитимными. Таким образом представитель кабмина ФРГ прокомментировал налет дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, совершенный утром 30 мая.