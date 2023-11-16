В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Большом театре Песков переадресовал в Минкультуры вопрос о назначении Гергиева в ГАБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, что дирижер Валерий Гергиев может возглавить Большой театр. По его словам, которые приводит ТАСС, с этим вопросом лучше обратиться в Министерство культуры РФ.

Обращайтесь в Министерство культуры, туда обращайтесь, это их прерогатива, — сказал Песков.

Ранее «Известия» сообщили, что худрук Мариинского театра возглавит ГАБТ, при этом покидать свою должность в Мариинке он не будет. Отмечалось, что народный артист РФ будет совмещать обе должности, а также продолжит руководить оркестром. В публикации сказано, что решение «было принято на самом высоком уровне». Журналисты напомнили, что еще весной 2022 года президент России Владимир Путин предложил Гергиеву совместить дирекции обоих театров.

Если информация подтвердится, то дирижер заменит Владимира Урина, который является генеральным директором Большого театра с 2013 года. ГАБТ в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать сообщения о назначении Гергиева главой учреждения.

В марте 2022 года Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре, в котором он занимал должность главного дирижера. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что прекратить сотрудничество с Гергиевым решили после того, как артист отказался выполнить требования местных властей и «дистанцироваться» от спецоперации ВС РФ на Украине.