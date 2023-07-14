Песков ответил Шольцу по поводу турпохода Путина в Альпы Песков: Путин не пошел бы в поход в Альпы с Шольцем, так как предпочитает отдых в России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Президент России Владимир Путин однозначно не пошел бы в поход в Альпы с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, сам российский президент предпочитает отдыхать в своей стране.

Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где проводит дни отдыха. Это однозначно не в Альпах. Это у нас в стране, — сказал представитель Кремля.

Поводом для комментария стали слова канцлера ФРГ, который сообщил, что Путин — не лучший компаньон для туристического похода по Альпам. Он отметил, что взял бы с собой в поход президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Испании Педро Санчеса. По мнению канцлера ФРГ, европейские лидеры находятся в «хорошей спортивной форме» для такого путешествия.

Ранее Шольц заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством. Также Шольц добавил, что Крым входил в состав УССР с 1956 года, а Россия вышла из состава СССР раньше Украины.

В конце мая Шольц также сообщал о планах созвониться с российским президентом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Канцлер ФРГ признал, что довольно давно не говорил с Путиным, но при этом заверил, что контакт будет восстановлен, как только для этого наступит «подходящий момент».