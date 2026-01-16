Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:28

Песков ответил насчет даты следующего визита переговорщиков США в Россию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Даты нового визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию в настоящий момент еще не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в такого рода контактах с американскими переговорщиками, передает ТАСС.

Нет, пока они не определены. Но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По словам дипломата, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».

До этого сообщалось, что индекс МосБиржи резко вырос из-за информации о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Путиным. Согласно данным на сайте площадки, индикатор превысил отметку 2700 пунктов.

Прежде стало известно, что европейские лидеры готовятся возобновить диалог с президентом РФ. Аналитики считают, что такой шаг станет отходом от нынешней стратегии ЕС, которая строилась на конфронтации с Россией и не принесла заметных результатов.

