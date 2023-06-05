Песков ответил на вопрос о встрече Путина с посланником папы римского Песков заявил об отсутствии в планах у Путина встречи с посланником папы римского

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Маттео Дзуппи

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль сообщит о встрече, если она появится в графике президента.

В настоящий момент нет, если появится, то мы сообщим. Нам известно, что он отправляется сначала в Киев, потом будет информировать, — сказал Песков.

При этом ватиканский источник сообщил ТАСС, что поездка Дзуппи в Москву готовится, однако сроки неизвестны, а сам кардинал отказывался комментировать эту информацию.

Ранее в Ватикане сообщили, что кардинал посетит Украину 5–6 июня. В качестве папского посланника по урегулированию ситуации на Украине он намерен выслушать предложение украинских властей по достижению справедливого мира.

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что встреча представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана является хорошим знаком, но она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению.