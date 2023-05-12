Песков ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича и Уилана Песков не стал комментировать вопрос о возможном обмене Гершковича и Уилана

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Эван Гершкович

В Кремле никак не будут комментировать сообщение телеканала CNN о том, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций в рамках сделки по обмену заключенными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет о бывшем морпехе Поле Уилане и журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, передает РИА Новости.

Эту тему мы не будем комментировать вообще никак, — сказал Песков.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США ищут разные варианты, чтобы освободить Уилана и Гершковича, так как сейчас в местах заключения в США «нет высокопоставленных российских шпионов», поэтому Вашингтон среди прочего может рассмотреть обращение к своим партнерам по вопросу ограниченного снятия санкций с России. Журналисты добавили, что Белый дом ведет консультации с союзниками, чтобы понять, какие предложения могут заинтересовать Москву.

До этого Госдепартамент США объявил Гершковича незаконно задержанным. Заявление об этом сделал заместитель начальника пресс-службы американского МИД Ведант Пател. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Гершкович, подозреваемый в шпионаже, вел расследования, которые касались военно-промышленного комплекса.