В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу Песков: Кремль не занимается вопросом консульского доступа к журналисту WSJ Гершковичу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается вопросами предоставления консульского доступа к арестованным иностранцам. Таким образом он ответил на вопрос о том, что обвиненному в шпионаже корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу не предоставлена возможность таких встреч, передает ТАСС.

Нет, этим вопросом мы не занимаемся, — сказал Песков.

30 марта ФСБ России задержала корреспондента американского издания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Журналиста подозревают в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ узнавал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО.

В Кремле подчеркнули, что репортера поймали с поличным. Ранее Песков отметил, что сотрудники WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность» и имеют аккредитацию, могут дальше работать в стране.