В Кремле пока не сформирована позиция по предложению ЛДПР заменить зарубежный термин «президент» на «правитель», приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, это новая идея. 

Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет, — сказал он. 

Ранее представители ЛДПР предложили заменить в России термин «президент» на «правитель», пока название должности в стране еще не успело закрепиться окончательно. По мнению авторов инициативы, такое словосочетание, как «глава государства», или термин «правитель» гораздо привычнее для россиян.

Кроме того, в партии отметили, что тот президент, который был назначен в России в 1991 году, и действующий российский президент — это два разных по статусу лица. Бориса Ельцина выбирали по Конституции РСФСР, а Путина уже по Конституции РФ, отметили в ЛДПР. 

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что использовать зарубежные термины в России необоснованно. 