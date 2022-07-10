Песков ответил на идею ЛДПР заменить «президента» на «правителя» Песков: в Кремле пока не сформирована позиция по предложению ЛДПР заменить понятие «президент» на «правитель»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле пока не сформирована позиция по предложению ЛДПР заменить зарубежный термин «президент» на «правитель», приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, это новая идея.

Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет, — сказал он.

Ранее представители ЛДПР предложили заменить в России термин «президент» на «правитель», пока название должности в стране еще не успело закрепиться окончательно. По мнению авторов инициативы, такое словосочетание, как «глава государства», или термин «правитель» гораздо привычнее для россиян.

Кроме того, в партии отметили, что тот президент, который был назначен в России в 1991 году, и действующий российский президент — это два разных по статусу лица. Бориса Ельцина выбирали по Конституции РСФСР, а Путина уже по Конституции РФ, отметили в ЛДПР.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что использовать зарубежные термины в России необоснованно.