Песков ответил Белому дому по атаке на Кремль Песков оответил Белому дому об атаке на Кремль словами «Мы сказали именно то, что хотели»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о непричастности США к атакам беспилотных летательных аппаратов на Кремль. По словам Пескова, российская сторона заявила о произошедшем прямо. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Мы именно сказали то, что хотели, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны. По его словам, подобные решения принимают США, Украина является лишь исполнителем.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва говорит неправду об инциденте, США не имеют отношения к атаке и не располагают данными, кто за этим стооит.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.