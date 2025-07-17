Песков не стал комментировать одно заявление Медведева о Евросоюзе Песков не стал комментировать слова Медведева об ответе России на политику ЕС

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о необходимости РФ находиться в состоянии готовности ответить Евросоюзу на милитаризацию, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента, Медведев был главой государства и имеет богатый опыт, ввиду чего высказывает свое мнение, которое вполне оправдано.

Я, честно говоря, будучи пресс-секретарем президента Путина, я бы не стал комментировать. Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт, он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время. И, разумеется, он высказывает свои точки зрения, — высказался Песков.

Ранее Медведев заявил, что рассуждения западных политиков на тему возможного нападения России на страны Евросоюза являются полной чушью. По его мнению, подобные «бредни» вбрасываются в информационное поле в целях дестабилизации международной обстановки. Глава государства Владимир Путин четко дал понять НАТО об отсутствии планов у РФ по нападению, напомнил зампредседателя Совбеза.