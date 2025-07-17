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17 июля 2025 в 13:07

В Кремле считают оправданной озабоченность России из-за европейских соседей

Песков: озабоченность РФ конфронтационным окружением со стороны ЕС оправданна

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Милитаристский и конфронтационный настрой со стороны окружения России на европейском направлении вызывает оправданную озабоченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Москва должна адекватно и, при необходимости, даже превентивно отвечать на действия Запада, передает ТАСС.

С учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем — с которым нам приходится иметь дело, а окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроенное, милитаристски настроенное, — подобные озабоченности вполне оправданны, — сказал Песков.

Ранее Медведев заявил, что Запад продолжает демонстрировать вероломство, поскольку оно у него в крови. Он добавил, что западные страны также имеют утратившее актуальность представление о собственном превосходстве. По его словам, на действия Запада РФ должна давать ответ «по полной программе», вплоть до превентивных ударов в случае необходимости.

Также Медведев заявил, что западные государства со времен правления императора Петра I хотят превратить Россию в «падчерицу Европы». По его словам, страны стремятся перевоспитать Москву, навязывая «второстепенную, подчиненную роль», но безуспешно.

Россия
Дмитрий Песков
Дмитрий Медведев
Европа
Запад
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