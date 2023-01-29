Песков опроверг информацию, что у Путина нет точных данных об экономике

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин получает достоверную информацию о текущем состоянии российской экономики, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В интервью Financial Times он отметил, что глава РФ каждую неделю проводит встречи с представителями экономического блока правительства страны. Утверждения о том, что президент получает искаженную информацию об экономике, являются ложными, сообщил Песков.

Любые утверждения относительно того, что он получает искаженную информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства, — сообщил представитель Кремля.

В тексте FT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Банка России утверждается, что непрозрачность экономической статистики создает проблемы даже для представителей госструктур.

У экономического блока есть доступ к закрытой макростатистике, но с корпоративной статистикой иногда возникает вопрос, — отметил собеседник газеты.

Песков опроверг данное утверждение. Как указал пресс-секретарь Путина, доступ к статистической информации о российской экономике есть у всех, «кому нужно» об этом знать.

Все, кому нужно знать, все, кто является частью процесса принятия решений в сфере экономики, обладают доступом к полному спектру информации, статистики и т. д., — заключил Песков.

В тексте статьи британского еженедельника также говорится о том, что власти РФ ведут переговоры о возможности раскрытия широкой информации о динамике развития российской экономики. Три источника издания назвали инициатором данной дискуссии главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Ранее Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%.