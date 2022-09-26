Песков охарактеризовал взаимодействие России и США Песков заявил, что каналы взаимодействия России и США имеют спорадический характер

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Дмитрий Песков

Отношения России и США находятся на должном уровне и имеют каналы для диалога, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время, по его словам, последние носят спорадический характер, проявляющийся от случая к случаю, передает РИА Новости.

На должном уровне. Каналы для диалога есть, но они носят такой весьма спорадический характер, по крайней мере они позволяют какие-то экстренные сообщения о позиции друг друга доводить, — сказал Песков.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон сохраняет возможности для прямых контактов с руководством РФ. По его словам, ими активно пользуются, в том числе в последние дни.

Салливан также подчеркнул, что Вашингтон напрямую предупредил российские власти о катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.

Журналист Константин Кнырик ранее заявил, что после окончания специальной военной операции на Украине США могут втянуть в конфликт с Россией еще какую-нибудь страну. Он убежден, что Вашингтон ставит своей целью развал РФ с помощью некоего проекта, а потому призывы к подготовке к войне с ней могут в будущем зазвучать и в Польше.