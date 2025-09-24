«Прекрасно, кстати»: Песков оценил защищенность Москвы от атак ВСУ Песков: Москва прекрасно защищена от атак ВСУ средствами ПВО

Москва хорошо защищена от атак ВСУ средствами ПВО, заявил радио РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, удары Киева беспилотниками направлены на «пиар-эффект».

Оперирование беспилотниками, нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО <…> — это, скорее, носит такой пиар-эффект, — сказал Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО ликвидировали и перехватили 70 БПЛА Вооруженных сил Украины в течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени. По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и акваторией Черного моря.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в общей сложности в ходе продолжительной атаки на столицу силы противовоздушной обороны сбили 34 беспилотника. Речь идет о периоде с вечера 22 сентября по утро вторника, 23 сентября.

В свою очередь Песков отметил, что атаки БПЛА, в том числе на Москву и Подмосковье, не повлияют на планы по продолжению специальной военной операции. Он подчеркнул, что российские войска принимают все меры для отражения этих угроз.