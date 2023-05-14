Песков: у отношений России и Армении глубокие корни и блестящее будущее

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Дмитрий Песков

Отношения между Россией и Арменией складываются в формате продвинутого партнерства, которое имеет глубокие исторические корни и блестящее будущее, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что трехсторонние договоренности остаются безальтернативной основой для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном,

[Отношения между Россией и Арменией] по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры в Москве. А 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

3 мая Пашинян заявлял, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ» и теперь все зависит от позиции Баку. При этом 8 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что прогресс, связанный с определением основ двусторонних отношений, делимитацией государственных границ и восстановлением транспортных и коммуникационных связей, «пока не оправдал ожиданий» Баку.