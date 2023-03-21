Песков оценил предложение снимать санкции с бизнесменов за осуждение Путина Песков: призыв Макфола осудить Путина ради снятия санкций не заинтересует российских бизнесменов

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Дмитрий Песков

Крупные предприниматели «ногами стоят на российской земле» и вряд ли серьезно воспримут предложение по выходу из-под санкций за осуждение президента России Владимира Путина и действий властей на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь главы государства отреагировал на инициативу экс-посла Соединенных Штатов Америки Майкла Макфола, передает ТАСС.

Крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут кем-то восприняты серьезно, — сказал Песков.

Ранее Минфин и МИД России предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В финансовом ведомстве отметили, что в отношении России с 2022 года были введены односторонние экономические санкции, в том числе в феврале текущего года РФ включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.