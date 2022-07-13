Песков объяснил специфику переговоров по экспорту украинского зерна Песков: переговоры по экспорту украинского зерна идут по линии военных

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Кремль не комментирует переговоры по теме экспорта украинского зерна, так как они идут по линии военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, информация на этот счет будет предоставляться по мере необходимости.

Работа ведется, она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости, — сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев и Москва находятся в двух шагах от соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок, тогда как остальное всецело зависит от России. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева.