В Кремле предупредили о переносе проекта газового хаба в Турции Песков: работы над газовым хабом в Турции могут быть отложены из-за землетрясения

Фото: Cem Bakirci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Произошедшее в Турции разрушительное землетрясение может сказаться на сроках создания совместного газового хаба с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, власти РФ с пониманием относятся к трагедии турецкого народа и готовы ждать столько, сколько потребуется, передает РИА Новости.

Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для Турецкой Республики. Мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть. Вы знаете, что были очень высокие темпы работы в этом направлении. Но мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой, окажет всю необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов, — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что все планы по созданию газового хаба рано или поздно будут реализованы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года.

По последним данным, погиб 12 391 человек, число пострадавших достигло 63 тысяч. В стране объявлен семидневный траур. В десяти провинциях, которые затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение на три месяца.