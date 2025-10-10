Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:15

Песков объяснил паузу в стамбульском процессе

Песков: стамбульский процесс стоит на паузе из-за Киева

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стамбульский процесс стоит на паузе, так как Киев не хочет реагировать на предложения России, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, потерян ли данный переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске импульс.

Мы наблюдаем паузу в переговорном процессе. То есть стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе. И стоит на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что украинские власти питают ложные надежды на то, что ситуация на фронте будет складываться в положительном для ВСУ ключе. По его словам, реальность в ходе спецоперации демонстрирует совсем иную картину. В то же время именно эти надежды, по словам представителя Кремля, объясняют, почему Киев в данный момент не настроен на мирное урегулирование конфликта.

До этого пресс-секретарь президента РФ сказал, что в процессе диалога России и США по украинскому конфликту наметилась серьезная пауза. По его словам, киевские власти «явно воодушевлены европейцами», поэтому не стремятся к мирному урегулированию кризиса.

