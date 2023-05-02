Песков обвинил Польшу в нетрезвом взгляде на Россию Песков: ничего хорошего двусторонние отношения Москвы и Варшавы не ждет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения Польши и России будут ухудшаться из-за отсутствия трезвого взгляда со стороны Варшавы. По его словам, поведение властей Польши инспирировано «русофобией».

Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет. По всей видимости, русофобия, которая охватила их умы, абсолютно лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией. И также лишает их возможность делать какие-то более или менее внятные и продуманные действия, — заявил Песков.

Действия властей Польши, по его мнению, не могут оставаться без последствий.

Ранее посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве. В субботу, 29 апреля, местные власти и полиция ворвались в учебное заведение, сломав дверь. Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что школа продолжит работу 10 мая, но в другом здании.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за инцидента с российской школой Москва имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей.