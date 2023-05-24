В Кремле оценили возможность передачи РПЦ иконы «Троица» Песков пообещал обсудить с экспертами возможность передачи иконы «Троица» РПЦ

Фото: Общественное достояние/wikimedia.org

«Святая Троица» Андрея Рублева

Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал обсудить с экспертами возможность передачи иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ из Третьяковской галереи, передает ТАСС. По его словам, вопрос о ее состоянии очень серьезный.

Будем разговаривать с экспертами, проговаривать. Тема очень серьезная. И, конечно, будем выяснять детали, — сказал Песков.

Ранее комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение «Святой Троицы». По мнению экспертов, перемещение иконы из Третьяковской галереи подвергает ее серьезной опасности из-за смены микроклимата и вибрации в процессе переезда.

Икону передают Русской православной церкви «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Передать Московскому патриархату памятник русской культуры XV в. решил президент РФ Владимир Путин. «Троицу» планируют выставить в храме Христа Спасителя в Москве. Там икона простоит год, после чего ее перевезут в Троицкий собор лавры в Сергиевом Посаде.