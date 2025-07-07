Андрей Рублев вылетел с Уимблдона

Вторая ракетка России Андрей Рублев уступил Карлосу Алькарасу в 1/8 финала Уимблдона, матч завершился в четырех сетах. Испанец одержал победу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4, передает пресс-служба теннисного турнира.

Для Рублева это поражение стало третьим в четырех встречах с Алькарасом. Единственная победа россиянина над второй ракеткой мира была в 2023 году в Мадриде. На следующем этапе Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри, который занимает 61-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (Association of Tennis Professionals, ATP).

Российский теннисист лишь однажды доходил до четвертьфинала Уимблдона — в 2023 году. В прошлом сезоне он завершил борьбу уже в первом раунде.

Рублев — олимпийский чемпион Токио-2020 в парном разряде (в дуэте с Анастасией Павлюченковой). За карьеру он выиграл 20 титулов на турнирах ATP, из них 16 — в одиночном разряде. Также в составе национальной команды становился обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в 2021 году.

Теннисист Даниил Медведев вылетел в первом круге Уимблдона. Он сенсационно уступил французу Бенджамину Бонзи в четырех партиях. Встреча завершилась со счетом 7:6, 3:6, 7:6, 6:2 в пользу 64-й ракетки мира.