Песков: невыполнение Минских соглашений стало предтечей СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Так он прокомментировал вопрос журналиста, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2». По его словам, другие участники переговорного процесса по Минским соглашениям игнорировали слова президента России Владимира Путина и других представителей российской стороны.

Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции, — сказал Песков.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В свою очередь Путин заявил, что для него слова Меркель были абсолютной неожиданностью, и отметил, что они разочаровывают. По его словам, это говорит только о том, что Россия все сделала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.

Путин добавил, что, как оказалось, Минские соглашения никто не собирался исполнять, о чем также заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Президент России подчеркнул, что смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям.