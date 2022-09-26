Песков ответил на вопрос о повестках для сотрудников администрации Путина Песков заявил, что не знает о случаях прихода повесток сотрудникам администрации Путина

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не знает о случаях отправки повесток сотрудникам администрации президента, так как это «персональное дело» и повестки приходят не по месту работы. Он также отметил, что ему неизвестно о предоставлении кому-либо из них брони, передает РИА Новости.

Мне неизвестно, это же дело персональное. И повестки же приходят не по месту работы. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос, — заявил Песков.

В Министерстве обороны ранее отмечали, что сотрудников с высшим образованием в ряде предприятий отдельных высокотехнологических отраслей, связи, СМИ, а также финансовой системы, не будут привлекать к призыву в рамках частичной мобилизации. В Минцифры уточнили, что если специалист такой специальности получил повестку, то ему следует собрать документы и подать их в комиссариат.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в случае мобилизации сотрудника действие срочного трудового договора наряду с испытательным сроком приостановят. Он добавил, что приостановка трудового договора гарантирует сохранение рабочих мест для мобилизованных.