Песков назвал виновных в гибели пленных в Еленовке Песков заявил, что пленные в Еленовке погибли от рук украинских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военнопленные, содержащиеся в изоляторе в Еленовке, погибли от рук украинских солдат. Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента считает уже доказанной эту версию событий.

Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Люди, а именно это пленные украинцы, которые там содержались, погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену. Много раненых, — сказал Песков.

Утром 29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обстреле СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее подтвердил, что ночью ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 50 пленных украинских бойцов, ранения получили еще 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.

Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара, заявив, что Москва намерена обвинить Киев в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных. В Пентагоне допустили, что Украина «не хотела» бить по СИЗО в Еленовке и атака была непреднамеренной.

В Минобороны РФ не согласны с этой версией. Замминистра силового ведомства Александр Фомин уличил Вашингтон в «неуклюжих» попытках оправдать действия ВСУ, хотя США ранее отмечали высокую точность РСЗО HIMARS, осколки снарядов которых были найдены на месте инцидента.