26 марта 2026 в 13:05

Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО

Песков: Россия продолжает СВО, чтобы минимизировать угрозы со стороны Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы свести к минимуму потенциал украинских властей для продолжения террористической деятельности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения об участившихся случаях падения дронов ВСУ над прибалтийскими странами, передает РИА Новости.

Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем СВО, чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения этой преступной террористической деятельности, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Ранее представитель Кремля заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно проходить с учетом интересов России. Он сообщил, что каждый этап переговоров рассматривается как продвижение к разрешению ситуации.

Помимо этого, представитель Кремля указывал, что Россия рассчитывает на проведение нового раунда переговоров с Украиной при подходящих условиях. Песков отметил, что ключевые для Москвы вопросы по урегулированию пока остаются несогласованными.

Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

