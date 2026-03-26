Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО

Песков: Россия продолжает СВО, чтобы минимизировать угрозы со стороны Украины

Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы свести к минимуму потенциал украинских властей для продолжения террористической деятельности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на сообщения об участившихся случаях падения дронов ВСУ над прибалтийскими странами, передает РИА Новости.

Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем СВО, чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения этой преступной террористической деятельности, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Ранее представитель Кремля заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно проходить с учетом интересов России. Он сообщил, что каждый этап переговоров рассматривается как продвижение к разрешению ситуации.

Помимо этого, представитель Кремля указывал, что Россия рассчитывает на проведение нового раунда переговоров с Украиной при подходящих условиях. Песков отметил, что ключевые для Москвы вопросы по урегулированию пока остаются несогласованными.