Песков назвал НАТО машиной войны

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НАТО не является инструментом мира, это, наоборот, — инструмент войны, и Североатлантический альянс всегда приближался к границам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание.Первые». Он подчеркнул, что на Западе врут, что «не было девяти волн расширения НАТО».

НАТО — это не инструмент мира, это инструмент конфронтации. НАТО именно была так задумана, спроектирована и исполнена как инструмент конфронтации. Это машина войны. И она все время приближалась к нашим границам, — заявил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря президента РФ, на Западе «уже вроде как не рассказывают», что НАТО, даже после распада Советского Союза, расширялась в сторону российских границ со своим военным потенциалом шесть раз.

Ранее бывший советник экс-главы США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal заявил, что Североатлантический альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.