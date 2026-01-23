Песков рассказал, кто войдет в переговорную группу от России в ОАЭ

Россию на переговорах в ОАЭ будут представлять исключительно военные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в переговорную группу войдут представители оборонного ведомства. Песков не стал уточнять, кто именно полетит в Абу-Даби.

Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности, это будут первые переговоры, — сказал представитель Кремля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшее время вылетит в Эмираты. По его информации, делегацию возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США оказывают давление на Украину, настаивая на изменении мест проведения переговоров. По его словам, американцы пытаются побыстрее договориться хотя бы о чем-нибудь с Россией, поэтому и форсируют переговорный процесс.