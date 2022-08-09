Песков: Москва не получала от Вашингтона предложений по СНВ-3

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Москва не получала никаких предложений от Вашингтона касательно переговоров об СНВ-3, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле подчеркивают необходимость этого диалога, передает РИА Новости.

Здесь время покажет. Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счет. Но еще раз повторяем — диалог необходим в этой области, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что отсутствие замены СНВ-3 по истечении срока его действия самым негативным образом скажется на международной безопасности и стабильности. Песков подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры, но Вашингтон «де-факто не проявляет интереса к каким-либо субстантивным контактам».

8 августа в МИД России рассказали, что Москва уведомила Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекции по договору об СНВ. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято ввиду попытки США перезапустить инспекционную деятельность на условиях, дающих Соединенным Штатам одностороннее преимущество. В МИД пояснили, что если перезапуск произойдет, то Россия фактически лишится возможности проведения инспекционных мероприятий на территории США.