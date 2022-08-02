Песков отреагировал на предложение США возобновить переговоры по СНВ-3 Песков: отсутствие замены СНВ-3 негативно скажется на мировой безопасности

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Дмитрий Песков

Отсутствие замены СНВ-3 по истечении срока его действия самым негативным образом скажется на международной безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры, но Вашингтон «де-факто не проявляет интереса к каким-либо субстантивным контактам», передает ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал предложение президента США Джо Байдена возобновить диалог по СНВ-3.

Если договор прекратит своё существование не будучи заменённым добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности, — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что диалог между двумя странами может быть основан только на взаимоуважении, озабоченностях сторон и готовности слушать друг друга.

СНВ-3 — двухсторонний договор между Россией и США о сокращении каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов. Он был заключен в 2010 году на десятилетний срок. В 2011-м соглашение вступило в силу.

В феврале 2021 года должен был истечь его срок, однако Байден продлил договор после вступления в должность главы государства. Срок действия соглашения заканчивается 5 февраля 2026-го.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские военные применят ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации. По его словам, ядерное оружие рассматривается Соединенными Штатами Америки только как оборонительное средство, необходимое для защиты жизненно важных интересов страны и союзников.