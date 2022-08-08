Россия выводит объекты из-под инспекций по договору о СНВ МИД РФ: Россия выводит объекты из-под инспекций по договору о СНВ

Фото: Министерство обороны РФ

Москва уведомила Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), сообщается на сайте МИД РФ. Отмечается, что российская сторона вынуждена пойти на такой шаг, поскольку США пытаются перезапустить инспекционную деятельность на условиях, не совпадающих с современными реалиями и дающих Соединенным Штатам односторонние преимущества.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что если произойдет перезапуск инспекционной деятельности, то Россия фактически лишится права проведения инспекций на территории США.

Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США не обращались к России с вопросом о возобновлении переговоров по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, после двух раундов переговоров в прошлом году американская сторона «даже и не предлагает» возобновлять их.