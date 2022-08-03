Лавров: США не предлагали России возобновить переговоры по СНВ-3

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

США не обращались к России с вопросом о возобновлении переговоров по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, после двух раундов переговоров в прошлом году американская сторона «даже и не предлагает» возобновлять их.

У них стало привычкой какие-то вещи объявлять через микрофон и потом про них забывать. Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было, — добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие замены СНВ-3 по истечении срока его действия самым негативным образом скажется на международной безопасности и стабильности.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры, но Вашингтон «де-факто не проявляет интереса к каким-либо субстантивным контактам». По его словам, диалог между двумя странами может быть основан только на взаимоуважении, озабоченностях сторон и готовности слушать друг друга.