Песков: Кремль оптимистичен по поводу хода спецоперации на Украине Песков рассказал, что в Кремле «разделяют оптимизм» по поводу военной операции на Украине

Фото: MOD Russia//Global Look Press

Военнослужащие ВС РФ

В Кремле разделяют оптимизм по поводу хода специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет РИА Новости, поводом для такого заявления стало интервью первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, по словам которого, действия на Украине «идут весьма удачно» и со значительно меньшими потерями, нежели раньше.

Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем и считаем, что это прерогатива Министерства обороны, — сказал Песков.

Ранее профессор международных отношений американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм заявил, что сценарий победы Украины в конфликте с Россией невозможен и Украины в рамках ее прежних границ больше не будет. По его словам, территория Донбасса и береговая линия Азовского моря являются приоритетным интересом для России, в первую очередь для безопасности страны, и Киев не сможет получить контроль над этими территориями. Автор подчеркивает, что поражение Украины и ее последующее разделение являются неизбежным сценарием, который удовлетворит геополитические интересы Москвы, направленные на ликвидацию влияния Евросоюза, НАТО и США на Украине.